Общество должно требовать принятия закона о спецконфискации, — украинский политолог

Сегодня практически нет механизмов, чтобы заставить народных депутатов проголосовать за закон о спецконфискации. Очевидно, что они имеют опасения, что нововведение коснется их лично.

Такое мнение высказал политолог Александр Леонов.

«Несмотря на то, что все замечания по закону о спецконфискации устранены и согласованы с западными партнерами, народные депутаты не хотят поддерживать этот законопроект. Их действия можно объяснить тем, что они имеют опасения относительно влияния на свои персональные дела», — пояснил Александр Леонов.

Зато этот законопроект, добавляет эксперт, является самым важным для запуска и полноценной работы всех антикоррупционных механизмов в стране.

«Изменить ситуацию может только давление общественности, которая потребует принятия закона о спецконфискацию. В частности, нужно давить на парламентские фракции, которые активно декларировали борьбу с коррупцией. Именно они должны продвигать этот законопроект», — отметил Александр Леонов.

Политолог отметил, что из-за оттягивания принятия этого закона Украина теряет драгоценное время, которое могла бы использовать для возвращения украденных средств. Ведь даже после принятия закона о спецконфискацию полноценно он сможет заработать только через год-два.