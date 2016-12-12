Эксперт объяснила, почему на Украине уменьшается добыча газа

Газовые компании, которые добывают голубое топливо на Украине, сталкиваются с немалыми проблемами, хотя и перечисляют в государственный бюджет 6% прибыли.

Об этом заявила народный депутат, заместитель председателя комитета Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Ольга Белькова.

«Газовые компании, которые работают на Украине, называют три проблемы, которые мешают стабильной работе. Первая, это невозможность работать на местном уровне: облсовета, горсовета, райсовета не согласовывают им выдачу разрешений на добычу, поскольку требуют распределения ренты в пользу местных общин», — рассказала парламентарий.

По ее словам, из-за такого конфликта интересов на Полтавщине прекратили вообще выдавать лицензии на газ частным и государственным структурам.

«Вторая проблема, на которую жалуются газодобытчики, это фискальный режим. Сейчас наша терроритория не привлекательна ни для кого. Частные компании не хотят бурить новых скважин из-за чрезвычайно высокой рентной платы. Поэтому у нас резко упали показатели добычи по сравнению с 2012–2014 годами. Это при том, что негосударственные добытчики стабильно направляют 6% доходов в госбюджет», — сказала Ольга Белькова.

Чтобы улучшить ситуацию, профильный комитет предложил Верховной Раде снизить ренту для газовых скважин, пробуренных после 1 января 2017 г. до 12% (с текущих 14–29% в зависимости от глубины скважины), добавила парламентарий. Сейчас парламент принял соответствующий законопроект за основу.

«Третья проблема — это споры с землевладельцами, которые не хотят отдавать земли в аренду. В США это решается через полгода, у нас — длится годами. Но Украина не может медлить, потому что гражданам нужен газ собственной добычи. Все говорят, что хотят увеличения объемов украинского газа, однако частным компаниям, которые могли бы это сделать, препятствуют», — отметила заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК.