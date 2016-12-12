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Подтверждение СМИ из разных источников: Савченко действительно встречалась с лидерами ДНР и ЛНР в Минске

опубликовано alex1943 в Пнд, 12/12/2016 - 17:23 Новость: тема тэги гео
Nadja1
Об этом сообщает информагенство РИА Новости. Они обсуждали обмен пленными по формуле «всех на всех», которому противится официальный Киев. Подтверждение об этой встрече пришло также из Луганска.

Украинский интернет-ресурс «Страна. Ua» со ссылкой на свой источник, «близкий к переговорам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины» сообщает: «В день переговоров, 7 декабря, в Минск прилетели Плотницкий и Захарченко. По словам источника, их из аэропорта забрали представители посольства Российской Федерации в Беларуси», где, вероятно и состоялась эта встреча.

Напомним: ныне Герой Украины и депутат Верховной рады Надежда Савченко ранее была наводчицей добровольческого батальона «Айдар» и была осуждена в России на 22 года заключения за убийство российских журналистов на Донбассе летом 2014 года. Освобождена помилованием президента РФ и обменена на двух россиян, осужденных на Украине. После возврата на Украину Надежда Савченко начала собственную политическую карьеру.

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В определенной смелости ей,

опубликовано Гость (не проверено) в Пнд, 12/12/2016 - 18:41

В определенной смелости ей, конечно, не откажешь: в Москву приезжала, теперь - в Минск. Правда толку от этого...

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