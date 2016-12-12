Подтверждение СМИ из разных источников: Савченко действительно встречалась с лидерами ДНР и ЛНР в Минске

Об этом сообщает информагенство РИА Новости. Они обсуждали обмен пленными по формуле «всех на всех», которому противится официальный Киев. Подтверждение об этой встрече пришло также из Луганска

Украинский интернет-ресурс «Страна. Ua» со ссылкой на свой источник, «близкий к переговорам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины» сообщает: «В день переговоров, 7 декабря, в Минск прилетели Плотницкий и Захарченко. По словам источника, их из аэропорта забрали представители посольства Российской Федерации в Беларуси», где, вероятно и состоялась эта встреча.

Напомним: ныне Герой Украины и депутат Верховной рады Надежда Савченко ранее была наводчицей добровольческого батальона «Айдар» и была осуждена в России на 22 года заключения за убийство российских журналистов на Донбассе летом 2014 года. Освобождена помилованием президента РФ и обменена на двух россиян, осужденных на Украине. После возврата на Украину Надежда Савченко начала собственную политическую карьеру.