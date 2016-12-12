Донбасс под оккупацией ВСУ: заняли военные, а плати - гражданские

Отсутствие механизма компенсации за разрушенное и поврежденное жилье и жилье, используемое военными, названо «распространенной проблемой» в 16-м докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о нарушении прав человека на Донбассе. Доклад опубликован 8 декабря.

За период мониторинга (с 15 августа по 15 ноября 2016 года) местности вблизи линии разграничения (фронта) представители УВКПЧ отметили использование военными силами домов в подконтрольных ВСУ городе Авдеевке, поселках Лопаскино, Новозвановке, Опытном и Тоненьком без всякой компенсации их владельцам.

Во время встречи с представителями УВКПЧ замкомандующего «АТО» в Краматорске подтвердил использование жилья в военных целях, заявив, что дома, которые использовались таким образом, принадлежали «сепаратистам, которые скрываются на другой стороне».

Командование «АТО» советует лицам и семьям, пострадавшим от использования своих домов в военных целях, обращаться в местные правоохранительные органы, органы власти или к командирам воинских подразделений. В докладе по этому поводу говорится: «УВКПЧ обратило внимание, что лишь немногие пострадавшие подают формальные заявления: это связано либо с опасениями преследований со стороны военных, или с отсутствием реальных перспектив возмещения вреда в таких делах через суд».

Но такие обращения бесполезны, убеждены представители УВКПЧ: «Когда украинские суды отклоняют эти иски, они продолжают ссылаться несоответствие минимальным требованиям для установки ответственности или из-за отсутствия доказательств о связи между разрушением имущества и вооруженным конфликтом, или через несостоятельность установить ответственность».

В докладе говорится и о том, что жители Авдеевки, дома которых использовались ВСУ в военных целях, пожаловались на большие счета за коммунальные услуги, выставленные за пользование ими военнослужащими. «По их словам, предприятие-поставщик электроэнергии ответило отказом на просьбу нескольких из них прекратить поставки электроэнергии в их дома и продолжает присылать им счета за электроэнергию, которую потребляют военнослужащие», – сказано в отчете. Еще одна проблема — изъятие сельхозземли для нужд военных.

Вот один из примеров в докладе: мужчина из села Приовражное в Донецкой области потерял землю в 2014 году, когда «...Вооруженные Силы Украины изъяли сельскохозяйственные земли для строительства траншей и других оборонных сооружений, что сделало земли непригодными для дальнейшего сельскохозяйственного использования». Несмотря на то, что жители села лишились источников дохода, от них требуют платить налог на землю и арендную плату.