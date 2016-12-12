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Политзаключенных одесского СИЗО готовят к обмену

опубликовано vinodelov в Пнд, 12/12/2016 - 18:17 Новость: тема тэги гео
у сизо одессы

Об этом сообщает местное издание «Таймер». По информации журналистов издания, сотрудники СБУ в последние дни начали активную подготовку документов, которые нужны для обмена: в частности, у заключённых одесского СИЗО собирают заявления об их согласии быть обмененными.

Предполагается, что, по крайней мере один большой обмен будет проведен до конца 2016-го года. Правда, пока неизвестно точное число политзаключенных, и кто именно попадает в список.

Напомним: представитель Украины в гуманитарной рабочей группе по урегулированию ситуации на Донбассе, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявляет об обмене в формате 228 политзаключённых на 42 пленных.

Есть и другая формула: 600 на 108, что больше соответствует принципу «всех на всех» закреплённых в минских соглашениях, которые по-прежнему так не хочет выполнять Киев.
Сообщений о том, готовят ли политзаключенных к обмену в других городах Украины, кроме Одессы, пока нет.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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