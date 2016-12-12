Часть киевского политикума сегодня хочет покончить с феноменом Савченко, — украинский политолог

Несмотря на свои заявления, которые противоречат политической позиции ВО «Батькивщина», Надежда Савченко не будет исключена из фракции, однако партия постарается максимально дистанцироваться от нее, чтобы не отвечать за ее действия.

Такое мнение выразил политолог Алексей Якубин.

Эксперт подчеркнул, что, по его мнению, встреча 7 декабря Надежды Савченко с представителями ДНР и ЛНР не преследовала никаких практических целей, и была скорее поводом для интереса СМИ.

«Встреча Савченко в Минске с представителями ДНР и ЛНР не имеет и не может иметь каких-то практических последствий. Скорее, это медийный пузырь для СМИ, таким образом подогревается внимание к самой персоне Савченко и к процессам, в которых она пытается участвовать. Здесь не стоит искать каких-то особых подводных течений, скорее всего, встреча состоялась по личной инициативе Савченко. И она как народный депутат имела право на такую ​​инициативу», — отметил пропагандист.

Политолог, также рассказал, что народный депутат, вероятно, не будет исключена из фракции ВО «Батькивщина», однако политическая сила максимально будет дистанцироваться от нее: «Специфика ВО „Батькивщина“ такова, что двух лидеров в этой политической силе быть не может. Мы видим, что эта партия так устроена, что там не может быть двух людей, которые формируют основные мессиджи. Поэтому будет сделано и уже делается все, чтобы максимально дистанцироваться от Савченко. В то же время она вряд ли будет исключена из фракции. Такой статус даст ей возможность свободно высказывать свою точку зрения и формировать свою политическую позицию».

Алексей Якубин отметил, что ключевые игроки украинской политики заинтересованы в том, чтобы максимально дискредитировать Савченко: «Савченко сегодня думает о своем позиционировании в отечественной политике, говорит, что хочет заниматься освобождением пленных. Она, в конце концов, это говорила сразу после освобождения. Однако тогда официальные власти ее в этом не поддержали, поскольку тогда Савченко имела огромный рейтинг доверия. И сегодня есть попытка политикума накинуть на нее весь негатив, поскольку часть украинского политикума хочет покончить с феноменом Савченко».