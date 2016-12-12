Львовский горсовет закупил для депутатов планшеты по коррупционной цене

Депутатам Львовского городского совета закупили фирменные планшеты Apple по 7 тысяч 145 грн за каждый. Во Львовском горсовете объясняют: цель такой покупки — дать возможность депутатам изучать проекты документов, выносимых на сессии, в электронной форме. Впрочем, по словам экспертов, на рынке электроники значительно дешевле гаджеты с аналогичными функциями.

Планшеты для депутатов Львовского городского совета закупили аж с третьей попытки. Первый тендер был отменен из-за отсутствия у заказчика необходимых документов. Во второй раз он сорвался, потому что, якобы, участие в торгах принял только один претендент. И только в конце ноября львовское коммунальное предприятие «Центр информационных технологий» заключило договор с обществом с ограниченной ответственностью «Техника для бизнеса». За 564 000 гривен у этой компании через сеть Prozorro мэрия приобрела 65 планшетов Apple Ipad mini 2 Space grey с 32 гигабайтами памяти. Цена одного гаджета, по тендерной документации, составляет 7 тысяч 145 грн.

По словам IT-специалиста, которая специализируется на тестировании мобильных устройств и планшетов, у приобретенных для депутатов гаджетов существуют аналоги значительно дешевле.

«Можно найти гораздо дешевле устройства, которые будут иметь примерно аналогичные параметры. И цена будет вдвое ниже. Например, у нас есть планшет „Леново“. У него, правда, немножко больше экран — восемь дюймов, и памяти у него 16 гигабайт. Но по параметрам он почти аналогичный. Шестнадцать гигабайт — это очень много. Тем более, что текстовые документы, которые нужны депутатам, занимают просто мизерный объем памяти», — говорит Анна Хабровская, IT-специалист.

Цена же такого планшета, как утверждает специалист, чуть ли не на половину меньше.

Не менее интересным является еще один факт. В прошлом году Львовский национальный аграрный университет заказал в упомянутой компании «Техника для бизнеса» удобрения на сумму 3 миллиона 96 000 грн. Единственной фирмой, которая боролась за эту поставку, была компания «Квадрокомп». Согласно данным Единого реестра юридических лиц, ООО «Квадрокомп» принадлежит Александру Денисюку, а совладельцем фирмы был Олег Шуптар, которому также принадлежит 49% ООО «Техника для бизнеса».

О такой тендерной бизнес-истории от компании, в которой горсовет Львова приобрел депутатам планшеты, рассказали депутатам горсовета.

«Относительно ваших слов мне нужно будет обратиться с депутатским запросом в правоохранительные органы и с депутатским запросом — к Андрея Ивановича Садового, чтобы проверить. Я такого не слышал», — сказал депутат ЛГС Любомир Босаневич.

По мнению бывшего председателя бюджетного комитета Львовского горсовета Яромира Самагальского, приобретение планшетов не снимает ни одного вопроса и не решает ни одной проблемы, даже для экономии бумаги.

«Все равно каждый чиновник на каждый вопрос приносит кипы бумаги. Переписка между жителями, между отделами все равно измеряется сотнями тонн бумаги. Поэтому эта экономия копеечная и ничего не решает. Кроме того, архивы ЛГС и других властных учреждений не является оцифрованными», — убежден экс-депутат.