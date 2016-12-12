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В 2016 году 658 иностранцев стали гражданами Украины по указу президента Порошенко

опубликовано vinodelov в Пнд, 12/12/2016 - 20:24 Новость: тема тэги гео
паспорт

Таковы данные на 5 декабря, обнародованные в Администрации президента Украины. «Троим из 658 новых граждан, украинский паспорт выдали, «исходя из государственного интереса», — говорится в сообщении. Были среди них иностранные наемники, воевавшие на Донбассе в так называемой «АТО», чиновники уточнить не смогли или не захотели.

Из материалов, которые поступают от Государственной миграционной службы, сложно выделить людей, воюющих в «АТО», ведь статус бойца должен быть подтвержден документально, а соответствующих документов зачастую нет. В представлениях центральных органов чаще всего встречалась формулировка «волонтерская деятельность».

Ранее в Государственной миграционной службе Украины сообщали, что гражданство в стране майдана за восемь месяцев текущего года получили 10 698 иностранцев, в том числе — дети.

Напомним: по данным соцопросов, число украинцев, готовых уехать на постоянное жительство за пределы Украины составляет 65%.

За два последние года за пределы Украины навсегда выехали 900 600 человек. Из них почти 750 тысяч уехали в Россию и пытались получить там статус беженцев, около 81 тысячи человек отправились в Беларусь. В другие страны Европы уехали около 5000 тысяч. Также известно, что почти 55 тысяч граждан уехали на ПМЖ в другие страны мира.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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