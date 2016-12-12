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Российские журналисты попали под обстрел ВСУ у села Саханка, на юге ДНР

опубликовано vinodelov в Пнд, 12/12/2016 - 20:34 Новость: тема тэги гео
пресса

Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил корреспондент телеканала НТВ Илья Ушенин: «Мы находились возле школы в момент, когда по нам стали стрелять из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, были слышны и автоматные очереди».

Обстрел начался как раз в тот момент, когда с территории села Саханка уехали наблюдатели международной миссии ОБСЕ.

На момент обстрела в Саханке находились журналисты телеканалов «Россия», «НТВ», «Первый канал», «5 канал», а также корреспонденты телеканалов ДНР — «Оплот» и «Юнион». С журналистами под обстрелом со стороны ВСУ оказался также представитель минобороны Республики Эдуард Басурин.

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