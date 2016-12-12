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Боевики «Правого сектора» заняли здание школы-интерната в оккупированной ВСУ Авдеевке

опубликовано vinodelov в Пнд, 12/12/2016 - 20:51 Новость: тема тэги гео
авдеевка
Об этом, ссылаясь на данные разведки, на брифинге в Донецке сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин: «В Авдеевке, в зоне ответственности первого батальона 72 бригады, отдельная штурмовая рота националистов ДУК «Правый сектор» заняла здание школы-интерната». Басурин сказал, что в связи с этим воспитанники интерната вынуждены были покинуть его территорию интерната.

Напомним: 8 декабря был опубликован очередной, 16 по счету, доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о нарушении прав человека на Донбассе. В нем, в частности, шла речь о беспределе украинских военных в Авдеевке, о том, что они занимают жилые дома и учреждения, без всякой компенсации их владельцам. Мало того, коммунальные счета за воду, электричество и тепло приходится оплачивать все тем же, выселенным военными владельцам.

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