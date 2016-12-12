Донецкие горняки перевыполнили план и разрабатывают новые пласты

Как сообщила пресс-службы Министерства угля и энергетики ДНР, горняки участка по добыче угля № 3 шахты имени Скочинского ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» отпраздновали производственную победу. Они досрочно выполнили годовой план угледобычи, на-гора было выдано 191 тыс. 150 тонн «черного золота».

Конечно, до войны рекорды были другими, но в нынешних условиях, когда сама шахта не раз обстреливалась ВСУ, это успех. К тому же руководство коллектива дорожит жизнью горняков — на предприятии, как никогда, соблюдаются правила техники безопасности, ведь даже до войны на шахте не раз происходили крупные аварии, которые уносили десятки жизней горняков.

«Коллектив сплоченный, профессиональный, мог бы и значительно больший объем угля добыть, но есть серьезный сдерживающий фактор, — рассказал директор угольного предприятия Александр Коваль. — Горняки участка № 3 отрабатывают 3 западную лаву уклонного поля центральной панели шахты, работы ведутся на глубине 1330 метров, на особо выбросоопасном пласте. Только в ноябре было зафиксировано 4 выброса угля и газа разной интенсивности, были простои на время проведения буровзрывных работ в зонах полостей выброса. Поэтому ограничение нагрузки по этому фактору, конечно же, не дает им разогнаться на полную силу, безопасность проведения работ превыше всего».

По итогам 2016 года на шахте им. Скочинского ожидается добыча на уровне 407 тыс. 360 тонн угля, или 104,3% годового плана, а в следующем году планируется серьезный прирост, так как с 10 октября предприятие ведет выемку угля уже тремя лавами, в декабре среднесуточная добыча доведена до 1600 тонн топлива.