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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Пнд, 12/12/2016 - 20:59

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Пятеро военнослужащих ВСУ погибли в результате умышленного поджога базового лагеря на полигоне в районе населенного пункта Тетерев Житомирской области. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Нам стало известно, что на днях военнослужащими 25-й бригады при проведении боевого слаживания на полигоне в районе населенного пункта Тетерев Житомирской области был совершен умышленный поджог базового лагеря. В результате пожара сгорели шесть палаток и погибли пятеро военнослужащих вооруженных сил Украины", – рассказал Марочко.

"Инцидент тщательно скрывается командованием от руководства", – подчеркнул представитель Народной милиции.

Он также отметил, что "украинское командование продолжает прибегать к помощи иностранных инструкторов".

"Стало известно, что в подразделения 24-й бригады ВСУ поступили мины "Клеймор" производства США. Но так как специалисты по их установке отсутствуют, во второй батальон из Канады прибыл инструктор по минно-взрывному делу", – сообщил Марочко.

Он добавил, что "Народная милиция ЛНР соблюдает "режим тишины" и придерживается договоренностей, достигнутых в Минске".

"Наши действия направлены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, но в случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право решительными действиями освободить захваченные киевскими бандитами территории", – подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

"В подразделениях и воинских частях Народной милиции ЛНР завершилось проведение комплексных занятий по боевой готовности, главной целью которых являлось повышение слаженности действий органов управления, а также личного состава Народной милиции в выполнении поставленных задач в установленные сроки. Военнослужащие показали положительные результаты", – рассказал Марочко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее