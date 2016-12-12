Кто подсунул Украине «свинью»: африканская чума уже расползлась на 10 областей и движется дальше

Свиноводство Украины в опасности: африканская чума свиней (час) стремительно распространяется по территории страны. Об этом заявила вице-президент Ассоциации свиноводов Украины Оксана Юрченко.

«Министерство с Госпродпотребслужбой работают над тем, чтобы закладывались деньги в бюджет относительно заболеваний. Ведь компенсация — это один из инструментов того, чтобы люди не боялись, и этих свиней не развозили из тех зон, где очень большая угроза что у них потенциально инфицированное поголовье. Надеюсь, что в следующем году по крайней мере динамика не будет столь критичной», — успокаивает животноводов Оксана Юрченко. Но специалисты считают, что это лишь благие пожелания. Чума свиней свирепствует в десяти областях Украины, и распространяется на новые территории. Только в этом году из-за АЧС уничтожили более 26 тыс. свиней, эксперты отмечают, что власти оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

«Рынок уже год бьет тревогу. Требуют одного — усиления контроля! Для этого Госпродпотребслужба минимум должна начать выполнять свои прямые обязанности. Я не могу понять, как такое возможно в 21 веке: экономика, экспортный потенциал всей страны уничтожаются бездействием и никому до этого нет дела… Все профильные ведомства и министерства отмалчиваются, оставляя и фермеров, и бизнес, и потребителей один на один с катастрофическими последствиями АЧС», — заявил по этому поводу депутат Верховной рады Сергей Тригубенко.

Напомним: свиная чума, начавшись весной на западных территориях Украины, уже захватила Харьковскую и Днепропетровскую области.