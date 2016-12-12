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Еврозрада: Нидерланды хотят лишить Украину финансовой и военной помощи

опубликовано vinodelov в Пнд, 12/12/2016 - 21:25 Новость: тема тэги гео
евросоюз

Кроме того предлагают не давать гражданам страны майдана права жить и работать в странах Евросоюза. Об этом идет речь в документе, который премьер-министр Нидерландов намерен представить лидерам ЕС 15 декабря, когда намечено голосование в Европарламенте по вопросу о механизме приостановки безвизового режима для третьих стран.

В Европе отмечают, что невыполнение голландских требований может вообще поставить под угрозу Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Нужно отметить, что в Соглашении об ассоциации не оговаривается ни финансовая, ни военная помощь Украине, ни права жителей Украины на проживание или работу в странах Евросоюза, однако Нидерланды требуют дополнительно прописать отказ именно от этих пунктов. «Если мы этого не получим, на следующий день мы внесем в парламент закон, в котором будет сказано, что мы не будем ратифицировать Соглашение об ассоциации», — заявлял ранее премьер-министр страны Марк Рютте.

Напомним: в соответствии с нормами Европейского Союза, перед тем как вступить в силу, Соглашение об ассоциации с Украиной должны ратифицировать правительства каждой страны-члена союза. На консультативном референдуме в Нидерландах 6 апреля против Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом проголосовали 61% голландцев.

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Денис Виноделов

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