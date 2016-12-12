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Украинцам приходится ждать субсидии по три месяца

опубликовано vinodelov в Пнд, 12/12/2016 - 21:33 Новость: тема тэги гео
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В Тернополе не успевают начислять субсидии. Людям приходится ждать два-три месяца. А между тем жителям областного центра приходят космические счета за коммунальные услуги.

Тернопольчанка Надежда Маньковская обратилась за субсидией еще в октябре. Однако ее документы до сих пор не разработали.

«Спрашиваю в ЖЭКе, в управлении соцзащиты — везде говорят, что еще нет субсидии, надо ждать, потому что очень много обращений. А сколько можно ждать, я уже жду два — три месяца. И мне приходят космические счета за услуги. Я не знаю, что с ними делать — платить по этим счетам или ждать субсидии», — говорит женщина.

Аналогичная ситуация сложилась у многих жителей Тернополя. В департаменте социальной защиты населения ОГА объясняют, что в обработке находится более четырнадцати тысяч обращений.

«Сейчас в области субсидиями пользуется более 210 000 семей, еще более 14 000 заявлений находятся на рассмотрении работниками социальной защиты населения. Такая ситуация сложилась из-за большого количества обращений в начале отопительного сезона. А каждое обращение — это обработка массива информации от заявителя и других служб. Но можем заверить жителей области, заявления будут рассмотрены», — отметил директор департамента социальной защиты населения ОГА Вадим Боярский.

Проблема актуальна не только для Тернополя, но и всей Украины.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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