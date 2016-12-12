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Главная Сводка событий Новороссии за 12 декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пнд, 12/12/2016 - 21:44

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: По словам Владислава Дейнего представители Киева на встрече в Минске отказались обсуждать вопрос отвода сил на участке в районе Трехизбенки. Он подчеркнул, что рассматривается вариант провести разведение сил и средств в других районах на линии разграничения, "но обсуждается без энтузиазма с обеих сторон". Киев считает одним из ключевых участков район Дебальцево, который, по мнению властей Украины, должен быть освобожден. "Естественно, на такие шаги не пойдем ни мы, ни Донецк. Соответственно, перспективы в этом направлении пока нет".

Андрей Марочко сообщил, что в подразделения поступили на вооружение мины "Клеймор", произведенные в США. По словам Марочоко, специалисты по их установке в батальоне отсутствуют. В связи с этим, по данным Народной милиции ЛНР, в указанное подразделение из Канады прибыл инструктор по минно-взрывному делу.

Сегодня представители ОБСЕ прибыли в подвергшуюся обстрелу школу в селе Саханка. Они исследовали повреждения школы и воронки от снарядов. Как сообщили в администрации учебного заведения, обстрел велся на протяжении часа. Было два прямых попадания в здание школы, еще около десяти боеприпасов упало поблизости. "Повреждена несущая стена спортзала, выбиты стекла. Это уже третий раз, когда школа попадает под обстрел. Сегодня занятий нет, идет восстановление. Пока, в ближайшие три дня, дети в школу ходить не будут", — сказала журналистам директор саханской школы Оксана Самарская.

Журналисты нескольких российских телеканалов и информагентств во время работы в селе Саханка попали под обстрел. Никто из них не пострадал. Об этом передает в понедельник корреспондент РИА Новости. Корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов снимали сюжет в одной из местных школ". По словам корреспондента, стреляли из крупнокалиберных пулеметов. Съемочной группе удалось спрятаться за зданием школы.

Денис Пушилин заявил, что представители Киева отказались разработать и внедрить механизм недопущения обстрелов в Донбассе. Полпред ДНР отметил, что участники контактной группы также обсудили обстрел севера Донецка в ночь на 8 декабря, в результате которого были ранены двое мирных жителей и повреждено около 10 домов. Все отчеты и предварительные выводы общественной комиссии, расследовавших этот инцидент, подтверждают применение снарядов, а также направление ведение огня. Данные этих отчетов свидетельствуют о вине Украины в обстреле Куйбышевского района. Однако и здесь украинская сторона проявила способности жонглировать фактами, искажать реальность и уходить от ответственности". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее