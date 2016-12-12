Партнеры Мы в соцсетях

Главная Сводка Министерства обороны ДНР 12 Декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пнд, 12/12/2016 - 21:46

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики одну тысячу сто пятьдесят один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 12 декабря сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «При этом противник выпустил по территории Республики девяносто артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, триста двенадцать мин калибра 120 и 82 мм, семь танковых выстрелов, а также четыреста девяносто пять боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны украинских боевиков Грузевича, Шапталs, Николюка, Соколова и Делятицкого подверглись населенные пункты Республики: Зайцево, Горловка, Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Коминтерново, Дзержинское, Ленинское, Саханка и поселок Трудовские Петровского района Донецка. От артиллерийского и минометного огня с позиций украинских силовиков в населенных пунктах Докучаевск, Саханка и Набережное повреждения получили четыре жилых дома», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее