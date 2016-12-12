Сотрудники Генпрокуратуры ЛНР в здании ведомства задержали мужчину, пытавшегося дать взятку

Сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР задержали мужчину, пытавшегося дать взятку следователю непосредственно в здании ведомства. Об этом сообщил прокурор отдела Генпрокуратуры Давид Кац.
"В отдел обеспечения собственной безопасности Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики поступила информация о том, что физическое лицо незаконно предлагает денежное вознаграждение сотруднику управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры за общее покровительство при решении вопроса о непривлечении к уголовной ответственности указанного гражданина", - сказал он.
"12 декабря в ходе проведения мероприятий сотрудниками отдела собственной безопасности совместно с сотрудниками следственного управления, а также управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере и отдела физической защиты свидетелей, сотрудников и судей Генпрокуратуры ЛНР в помещении Генеральной прокуратуры был задержан указанный гражданин при передаче денежных средств в размере 10 тысяч рублей. В ходе документирования преступления денежные средства были изъяты", - сообщил прокурор.
"По данному факту следственным управление Генеральной прокуратуры ЛНР решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьи 360 уголовного кодекса (УК) ЛНР – "Дача взятки". На данный момент проводится предварительная проверка", - добавил Кац.