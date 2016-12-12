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Европарламент в очередной раз перенес решение по безвизу для Украины

опубликовано vinodelov в Пнд, 12/12/2016 - 22:01 Новость: тема тэги гео
Европарламент

Теперь на1 февраля 2017 года. Об этом сообщает британская телерадиокомпания Би-би-си (BBC).

До рассмотрения вопроса о предоставлении Украины безвизового режима со странами Европейского союза Европарламент намерен утвердить механизм его приостановки. Только после этого в ЕС предполагается провести голосование по визовой либерализации для как для Украины, так и для Грузии. Причем, безвиз для Грузии намечено принимать раньше, чем для Украины — 18 января 2017 года.

Согласно принятой процедуре, после одобрения безвиза Европарламентом, это решение должен одобрить Совет Евросоюза, а после этого безвизовый режим заработает через 21 день. То есть, в случае утверждение безвизового режима для Украины, он заработает не раньше марта 2017 года.

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