Европарламент в очередной раз перенес решение по безвизу для Украины

Теперь на1 февраля 2017 года. Об этом сообщает британская телерадиокомпания Би-би-си (BBC).

До рассмотрения вопроса о предоставлении Украины безвизового режима со странами Европейского союза Европарламент намерен утвердить механизм его приостановки. Только после этого в ЕС предполагается провести голосование по визовой либерализации для как для Украины, так и для Грузии. Причем, безвиз для Грузии намечено принимать раньше, чем для Украины — 18 января 2017 года.

Согласно принятой процедуре, после одобрения безвиза Европарламентом, это решение должен одобрить Совет Евросоюза, а после этого безвизовый режим заработает через 21 день. То есть, в случае утверждение безвизового режима для Украины, он заработает не раньше марта 2017 года.