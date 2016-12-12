Оригинально: депутат Пашинский использовал снайперскую винтовку на майдане для обороны — Генпрокуратура Украины

На вопрос тележурналиста, зачем депутат Верховной рады Сергей Пашинский привез на евромайдан в 2014 году снайперскую винтовку (есть видео, как ее в центре Киева он грузит в автомобиль и отмахивается от назойливых репортеров), начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк ответил весьма оригинально: «Он (Пашинский — ред.) даже не пытался использовать это оружие. Он возил его для личной защиты».

По словам начальника департамента, ружье было охотничьим, на которое имелось разрешение. Сергей Горбатюк отметил, что оружие самому Пашинскому не принадлежало. Поэтому вопрос закрыт.

Бывалые охотники уже прокомментировали заявление представителя украинской Генпрокуратуры. Они рассказали, что подобная снайперская винтовка с глушителем и оптическим прицелом, какая была в руках у Пашинского, действительно используется на охоте, когда нужно долго лежать в засаде и выслеживать зверя. Стреляет она очень точно. Но, чтобы снайперская винтовка применялась для обороны, такого никто не слышал. А вот для отстрела людей на майдане такое оружие вполне годилось.

Напомним: 18-го февраля 2014-го, в разгар противостояния в правительственном квартале Киева, толпа остановила синюю «хонду». В ее багажнике была обнаружена винтовка и люди едва не «линчевали» водителя, которого — по стечению обстоятельств — вывез с места событий один из лидеров тогдашней оппозиции Сергей Пашинский.

Напомним также, что в начале декабря лидер радикальной группировки «Наждак» Николай Дульский заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что снайперов для расстрела людей на евромайдане нанимали Пашинский, нынешний спикер Рады Андрей Парубий и глава МВД Арсен Аваков.