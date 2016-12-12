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Украине придется покупать газ у РФ, иначе штраф более $60 миллиардов

опубликовано vinodelov в Пнд, 12/12/2016 - 22:44 Новость: тема тэги гео
волох

Хотя многие политические деятели Украины, пыжась, заявляют, что государство уже не зависит от российского газа, положение «страны победившего майдана» крайне незавидно. Во-первых, она все равно покупает российский газ, но уже у Европы и с приличными наценками. Во-вторых, о чем сказал активист Общественного люстрационного комитета Украины Карл Волох (см. фото), она не может нарушать действующий до 2019 года контракт с российским «Газпромом».

«…Нам придется закупать часть импортного газа у России. Не потому, что правительство так уж умирает ради незначительной экономии поставить себя в унизительное положение со страной-агрессором, а потому, что у нас есть действующий до 2019 года контракт, и нарушение его чревато», — пояснил он.

Волох отметил, что в нынешнем арбитраже в случае, если исковые требования одной стороны будут полностью удовлетворены, а другой полностью отказано, разрыв составит свыше $60 млрд. В данном случае отказано будет именно Украине. «Надеюсь, даже самым гоноровым „патриотам“ эта цифра способна поумерить спеси и размашистости в суждениях», — подытожил Карл Волох.

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