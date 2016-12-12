Украинские дети в группе риска: умирают от пневмонии и травятся лекарствами

В воскресенье, 11 декабря, в городе Кривой Рог у себя дома умерла ученица 79 школы. Ребенку было всего 8 лет. У девочки еще в школе началась горячка, дома её родители вызвали «скорую» и врачам удалось сбить температуру. В больницу ребёнка не отправили. Утром по тому же адресу вновь вызвали врачей, но помогать уже было некому — девочка умерла. Предположительно, смерть случилась от молниеносной пневмонии.

Всего за 2016 год в Кривом Роге пневмонией переболели 1300 горожан, об этом говорит статистика. Умерли 50 человек. Причем среди них немало детей и подростков. Подобная ситуация отмечается и в других городах Украины.

В понедельник, 12 декабря, в Мариуполе произошел и вовсе странный случай, в результате которого семь учащихся в тяжелом состоянии попали в больницу. Оказалось, что они отравились седативным препаратом Азалептол, который используется для лечения…шизофрении. Купили они его в одной из аптек. В результате несчастного случая один ребенок находится в реанимации, один — в отделении неврологии, еще пять — в соматическом отделении.

Как выяснилось, все пострадавшие — студенты второго курса факультета «Сварка». Все — отличники, из благополучных семей. Почему ребята решили выпить таблетки, пока неизвестно. Студенты колледжа рассказывают, что само лекарство принес их одногруппник Богдан. Около 11 часов, когда началась пара, ребята начали терять сознание.