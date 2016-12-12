В Китае все еще надеются

Появились признаки изменения прежнего подхода во взаимоотношениях США и Китая. Китайские СМИ уже начали обсуждение, что именно может предпринять КНР, если США всерьез откажутся от прежней политики "одного Китая". Китайцы в своем стиле "бьют по траве, чтобы спугнуть змею", обсуждая какую помощь Китай может оказать "силам, враждебным США". Политика Дональда Трампа оценивается в Пекине как "незрелая". Речь идет о Тайване, которому американцы принципиально готовы продавать оружие.

3 декабря Дональд Трамп провел телефонный разговор "на общие темы" с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Это было сделано по официальной линии впервые с 1979 года. Таким образом, новая американская администрация в отношении КНР начала поднимать политические ставки, обозначив свои новые подходы. Старая "дружба" и "взаимовыгодное сотрудничество" между США и КНР может закончиться или, как минимум, сильно измениться в смысле подходов американской администрации. Это очевидно, поскольку предварительная работа уже начата.

Осталось дождаться, что потребует Трамп от китайского руководства за сохранение прежнего характера экономических отношений между двумя странами. Среди соратников Трампа господствует мнение, что в текущем формате Китай извлекает больше выгод, чем американцы.