Еще раз о Пальмире

Обозреватели продолжают активное обсуждение деталей падения Пальмиры, которая оказалась в руках боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России) спустя 9 месяцев после освобождения. Наблюдатели обращают внимание, что наступление на Пальмиру осуществлялось с 8 декабря, поэтому заявления о "внезапном ударе" не могут считаться правдоподобными. Уже к вечеру 9 декабря на подступах к городу для сирийских правительственных сил сложилась критическая ситуация. В этих условиях была поднята в воздух практически вся группировка ВКС РФ в Сирии и 10 декабря были нанесены массированные удары по наступающим, с привлечением извне даже стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

За сутки было нанесено 64 авиаудара, после чего объявлено об "отражении наступления террористов на Пальмиру". Тем не менее, террористы продолжили продвижение и вошли в городскую застройку на южной окраине города. 11 декабря боевики предприняли штурм города. К 8 часам утра по местному времени формирования ИГИЛ захватили южные кварталы и часть аэродрома. К 10 часам утра еще одна группа боевиков вошла в Пальмиру с востока. После чего сирийская армия фактически перестала оборонять город.

По оценке некоторых источников город опустел в течение часа, была оставлена военная техника, оружие и боеприпасы. К 11 часам организованное сопротивление практически прекратилось, отступление сирийской правительственной армии на запад продолжилось. Представители ИГИЛ заявили о захвате в Пальмире танков, БМП, 122 мм орудий, большого количества легкого стрелкового оружия и боеприпасов.

Известный эксперт по проблемам Ближнего Востока Евгений Сатановский считает, что за событиями по захвату Пальмиры стоят американские инстанции. Причина - недовольство поражением в Алеппо. Кроме того, существуют достаточно удобные направления перемещения боевиков к Пальмире от границ Ирака и Иордании. Оба этих маршрута находятся под контролем американской коалиции. Специалист уверен, что самым "узким местом" в антитеррористической операции в Сирии является позиция Пентагона.

Известный блогер (и обозреватель) Эль Мюрид обращает внимание на следующие моменты. Сирийские правительственные силы практически не защищались. Город был захвачен боевиками довольно быстро и малыми силами. Эксперт увидел в падении Пальмиры усталость сирийцев от войны, а сам масштаб события он оценивает как незначительный в смысле общего военно-политического значения, если бы этим все ограничилось. Ценность Пальмиры для террористов в оставленном арсенале оружия и парке военной техники.

Блогер обращает внимание, что боевики не стали устраивать в этом городе симфонических концертов, а продолжили быстрое продвижение на запад. Пассивная тактика обороны привела к закономерным результатам. Эль Мюрид видит поражение сирийских правительственных сил и их союзников в "рукотворной природе самих обороняющихся", оценивая численность наступающих боевиков гораздо меньше, чем об этом передают в официальных сводках. Если сирийская оборона будет действовать в похожем стиле, боевики ИГИЛ очень быстро сумеют добраться до Хомса. А вот это, по мнению обозревателя, уже серьезно.

Бывший начальник Генштаба РФ генерал армии Юрий Балуевский обратил внимание на "гуманитарные паузы", которые продолжаются в Сирии по нескольку недель. За это время боевики приходят в себя, восстанавливаются, перегруппировываются и получают подкрепления. Кроме того, некоторых боевиков отпускают по амнистии (иногда с оружием), в том числе и тех, кто уже принимал участие в боевых действиях.

Таким образом, краткие итоги следующие. Боевики ИГИЛ (и их кураторы) сумели обеспечить тактическую внезапность и продолжают наступление в западном направлении, быстро захватив Пальмиру. Сирийские правительственные силы серьезного сопротивления не оказали и предпочли быстро покинуть город. Резервов на данном направлении не было, и наступление сумело развиться даже при господстве в воздухе сирийской и российской авиации.

Российская разведка (будем справедливы) действовала довольно посредственно, не сумев оценить реальные перспективы возможной активности ИГИЛ на данном направлении. В настоящее время сирийской правительственной армии и ее союзникам требуются серьезные дополнительные меры, чтобы не допустить развития кризиса, который может принять еще большие масштабы. Падение Пальмиры, да еще такое скорое, может считаться провалом, однако это не означает, что нужно посыпать голову пеплом. Нужно спокойно и быстро проанализировать складывающуюся ситуацию и принять меры, которые должны быть адекватны. Адекватны не только на данном направлении и в данном районе. Адекватны на общем ТВД, которым является вся территория Сирии.