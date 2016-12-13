Об американской "перестройке"

Известный историк и комментатор Андрей Фурсов считает, что в США назрела своя "перестройка". Согласно статистическим данным за Дональда Трампа (первого американского президента, который не состоял на государственной службе) голосовали в основном белые американцы за 40 лет. Цветное население и различные меньшинства (национальные и сексуальные) предпочли увидеть в роли президента Хиллари Клинтон. 19 декабря 538 выборщиков должны окончательно проголосовать за своих кандидатов.

Российский историк полагает, что система управления на западе гораздо сложнее, чем известная комбинация «Ротшильды — Рокфеллеры». Упоминание исключительно этих двух семей не проясняет, а скорее затеняет реальную картину. Главным мотивом "назначения" Трампа является желание сохранить западную Европу в качестве самостоятельной территории (в смысле общего тренда глобализации) и констатация того, что США как сверхдержава должна взять передышку после продолжительной внешней экспансии.

Одна из основных видимых американских экономических проблем состоит в уменьшении потребления. Однако, потребление уменьшается за счет основания, а не вершины пирамиды. В этом смысле, по мнению Андрея Фурсова, Трамп очень выгоден, поскольку нижняя часть пирамиды как раз и состоит из не белого населения. Ситуация в США развивается таким образом, что к середине XXI века белые будут здесь меньшинством. Таким образом, Трамп - это реакция белой части американского общества, которая в целом существенно ухудшила свое положение по сравнению с 60-70 годами прошлого века. За Дональда Трампа проголосовало 58% белых и более 50% граждан в возрасте 45-65 лет.

За Хиллари Клинтон из числа ЛГБТ сообщества проголосовало 78%, и 88% из числа черных избирателей. За Трампа голосовал так называемый "ржавый пояс" - пять наиболее индустриально развитых штатов и люди из американской глубинки. Победа Трампа, это конечно не социальная революция, а всего лишь протест тех классов и групп, над которыми вот-вот «сомкнутся волны социального прогресса». Известный специалист уверен в конкуренции двух типов развития на вершине американской политической пирамиды, при этом Дональд Трамп очень сильно рискует, если оценивать историю американских президентов.