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Сирийские правительственные войска сражаются с террористами в районе Пальмиры

опубликовано Артем Бережецкий в Втр, 13/12/2016 - 00:29 Новость: тема тэги гео
Пальмиры
Для атаки на Пальмиру боевики перебросили резервы из Ракки, Дейр-эз-Зора и Мосула. Это зона ответственности международной коалиции государств под руководством США.

Бандформирования пытаются закрепиться в жилых кварталах Пальмиры, по которым авиация российских ВКС ударов не наносит. Понимая, что российская авиация не будет наносить удары ни по историческим памятникам, ни по жилым кварталам экстремисты укрывшись там чувствуют себя в безопасности.

Этот штурм имеет еще одну цель – отвлечь правительственные силы от Алеппо, где освобождена почти вся территория города. Власти города. эвакуировав население, готовятся в самое ближайшее время к освобождению города.

Все понимают, что для Сирийской армии главной целью сейчас является Алеппо — там сосредоточены основные силы. И если учесть, что Сирийская армия ведет войну уже пятый год усталость и обезкровленнсть дают о себе знать.

Сейчас сирийские власти проводят работу над ошибками и, уже скоро мы увидим конкретные изменения.

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