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Мировая торговая война

опубликовано Артем Смолов в Втр, 13/12/2016 - 00:36 Статья: тема тэги гео
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Известный российский экономист Валентин Катасонов считает, что процесс глобализации был завершен финансовым кризисом в 2007-2009 годы. Именно тогда произошло резкое падение мировой торговли, которая сократилась более чем на 10%, чего не было со времени так называемой "Великой депрессии" в 20-30 годах прошлого века. По мнению специалиста, глобализация сменилась протекционизмом в международной торговле и инвестициях. Это отразилось и в выборах американского президента.

Дональд Трамп является сторонником жесткого американского протекционизма и перехода на взаимовыгодные двухсторонние соглашения. Валентин Катасонов полагает, что разворот к протекционизму может вызвать торговую войну. В ходе предвыборной кампании Трамп подчеркивал, что между Китаем и США уже идет торговая война, причем ее результаты пока в пользу Китая. Напряженность растет и по линии Евросоюза и Китая. В частности, речь идет о торговле сталью. Валентин Катасонов прогнозирует резкое обострение торгово-экономических отношений Евросоюза и Китая к середине 2017 года.

Исторически, американская администрация всегда занималась сдерживанием наиболее сильной для США потенциальной угрозы. Вероятно, в текущем формате торгово-экономической деятельности у Китая действительно нет конкурентов. Китай усилился именно в ходе процесса глобализации. В таком случае в США переходят к протекционизму.

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