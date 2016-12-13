Сорос готовит рождественский сюрприз?

Дениэль Эстулин – специалист по мировому «закулисью» получил от инсайдера первого доступа знаменательную фразу из беседы Джорджа Сороса с представителем масонской организации иллюминатов: «Это начнётся 25-го. Конец декабря, все расслаблены. Конфетти и игрушки на ёлках, лампочки и салаты. Это хорошее время для начала перемен… Америка и мир вздрогнут и страны начнут сыпаться как костяшки домино».

Судя по некоторым фактам – это отнюдь не пустые слова. Ведь сам Сорос и другие миллиардеры в последнее время усиленно скупают золото в больших количествах. Хорошо информированные биржевики одновременно сбывают акции компаний на миллиардные суммы. Даже не армия, а американские социальные службы усиленно скупают оружие и приобрели уже более миллиарда патронов, которые распределяются по штатам. В прессе постоянно кочуют сообщения о подготовке самыми богатыми людьми убежищ в океане, а некоторые уверяют, что даже и на Луне. Явно что-то готовится…

При этом в России срочно признали нежелательными НКО, финансируемые Джорджом Соросом. Российские официальные власти считают, что «деятельность этих организаций представляет собой угрозу конституционному строю Российской Федерации и безопасности государства».