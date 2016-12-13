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И снова они нарушают спокойствие наших границ

опубликовано alex1943 в Втр, 13/12/2016 - 10:15 Новость: тема тэги гео
samolet
По данным агентства «Интерфакс», страны Запада переходят от тактики использования одиночных самолётов-разведчиков у границ России к тактике применения целых групп летательных аппаратов. Причём, участвуют в этом самолёты североатлантического альянса, а также по отдельности ВВС США и ВВС Швеции.

Швеция, в частности, направила к границам Российской Федерации самолёт-разведчик с бортовым номером 102003. Этот самолёт вёл воздушную разведку, двигаясь вдоль границ Калининградской области в нейтральном воздушном пространстве.

Одновременно ВВС США послали к российским рубежам свой самолёт-разведчик с бортовым номером 62-4138. Он поднялся в небо с военной базы Милденхолл в Великобритании. Третьим стал самолёт НАТО системы «АВАКС», вылетевший с натовской авиабазы в немецком Гайленкирхене.

Все эти действия, по-видимому, были согласованы заранее и являются убедительным доказательством повышенной военной активности Запада у российских рубежей.


Василий Семёнов

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