Македонии грозит Черногорский сценарий

На Балканах снова неспокойно – вслед за Черногорией Запад стремится перетянуть в свой лагерь и Македонию, которая занимает важное стратегическое положение. Ведь она граничит сразу с Албанией, Болгарией, Грецией и Сербией. Ей хотят отвести роль Турции для фильтрации потоков беженцев в Европу. Поэтому так важно установить в Македонии прозападный режим.

Такая попытка предпринимается в настоящее время, когда в Македонии в ходе парламентских выборов сразу две партии заявили о своей победе. Одну из них возглавляет Никола Груевский, а другую – сторонник Евросоюза Зоран Заев. Борьба между этими партиями обостряется.

Кроме того, дестабилизирующим фактором для Македонии является албанский. Четыре албанских партии заняли 25 мест в парламенте и поддерживают партию Заева. Кроме того албанцы вынашивают планы создания своей автономии на северо-западе и западе страны, где они составляют большинство населения, с тем чтобы в дальнейшем отторгнуть эти территории по примеру Косово и войти в состав «великой Албании».