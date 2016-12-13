Дональд Трамп принял решение не отдавать пост госсекретаря Митту Ромни

Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, со ссылкой на переходной штаб нового президента, Дональд Трамп во время телефонного разговора с экс-кандидатом на выборах главы государства Миттом Ромни сообщил ему, что он не будет госсекретарем в новой американской администрации.

Более конкретного содержания беседы не приводится. Как отмечает телекомпания, этот звонок подтверждает, что Трамп окончательно определился с кандидатурой на должность главы внешнеполитического ведомства.

Ромни в свою очередь сообщил на своей странице в Facebook, что для него "было честью рассматриваться в качестве кандидата на пост госсекретаря". При этом он не стал прямо говорить о том, что выбыл из списка претендентов. Ромни также назвал встречи, которые он проводил в последние недели с Трампом по поводу его кандидатуры, "приятными и познавательными".