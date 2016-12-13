Миром правят шулеры. Кристин Лагард предстала перед судом в Париже

Судебный процесс над директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард начался в понедельник в Париже. Глава МВФ лично явилась в зал слушаний Суда Французской Республики, который рассматривает дела о правонарушениях против правительства. Приезд Лагард в здание суда в прямом эфире транслировал телеканал BFM TV.

Главе МВФ предъявлены обвинения в "халатности при исполнении служебных обязанностей" при выплате компенсаций французскому миллионеру Бернару Тапи во время работы Лагард в составе кабинета министров Франсуа Фийона. По данным Agence France-Presse, защита Лагард намерена потребовать от суда перенести слушания на более поздний срок, требуя сперва рассмотреть дело самого Тапи, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Во Франции Кристин Лагард является одним из ключевых фигурантов так называемого дела Тапи, которое восходит к 1990-м годам. В 1992 году президент республики Франсуа Миттеран назначил известного в стране предпринимателя Бернара Тапи министром по делам городов, потребовав от него при этом избавиться от принадлежавшей ему крупной компании Adidas во избежание "конфликта интересов". Тапи выполнил это требование, совершив сделку по продаже при посредничестве принадлежавшего тогда французскому государству банка Credit lyonnais, но уже в 1994 году предприниматель был признан банкротом, после чего заявил, что при сделке банк обманул его, получив дополнительную прибыль.

В 1996 году Торговый суд Парижа присудил Тапи неустойку в размере €91,5 млн, однако тяжба между предпринимателем и банком затянулась на длительное время. В конечном итоге в 2007 году было принято решение провести арбитраж: по французским законам, он может осуществляться негосударственной комиссией, состоящей из частных экспертов. Такой путь был одобрен Кристин Лагард, занимавшей пост министра экономики и финансов в правительстве Франсуа Фийона. У Тапи в тот момент были прекрасные отношения с правоцентристами, так как он оказал значительную финансовую поддержку на президентских выборах их кандидату Николя Саркози.

По итогам работы комиссии Тапи была назначена компенсация в размере €403 млн, что было одобрено лично Лагард, несмотря на резкую критику со стороны парламентской оппозиции и общественности. Однако в 2011 году близкий социалистам генеральный прокурор Кассационного суда Жан-Луи Надаль инициировал проверку действий Лагард, обратившись в Суд Французской Республики, хотя на тот момент она уже была главой МВФ. Первоначально следствие подозревало ее в "превышении служебных полномочий" и "соучастии в обманных действиях", однако позже, в августе 2014 года, против нее было оставлено лишь одно обвинение - в "халатности при исполнении служебных обязанностей": в вину Лагард была поставлена "недопустимая поспешность при принятии решения", которое "лишило государство шансов воспротивиться необоснованному расходованию его финансовых средств".