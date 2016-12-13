В Санкт-Петербурге 26 декабря пройдет саммит ОДКБ на уровне глав государств

Лидеры стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят способы реагирования на возрастающую активность НАТО на границах военного блока. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил генеральный секретарь организации Николай Бордюжа.

"Мы должны четко понимать, что происходит вокруг наших границ, зачем НАТО подтягивает вооружения, создает инфраструктуру. Переводит дополнительные четыре батальона (в страны НАТО в Восточной Европе - "Известия"), зачем это делается? - рассказал Бордюжа изданию. - Мы же не можем молчать и ничего не делать, глядя на то, как вокруг нас страны пичкают оружием, перебрасывают контингенты".

По словам генсека ОДКБ, важно понимать, как меняется в целом обстановка в сфере безопасности и как реагировать на эти изменения, "чтобы мы не опоздали".

Будут также рассмотрены процессы евразийской интеграции и вопрос о процедуре назначения генерального секретаря организации, с 2017 года на эту должность будут поочередно выдвигаться в порядке ротации представители стран – членов ОДКБ.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.