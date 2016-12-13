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Савченко вышла из партии "Батькивщина" и начинает свою личную политическую карьеру

опубликовано Nvb2003 в Втр, 13/12/2016 - 12:49 Новость: тема тэги гео
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Народный депутат Украины Надежда Савченко вышла из состава партии Всеукраинского объединения "Батькивщина". Об этом сообщил нардеп фракции Иван Крулько.
"Действительно, Надежда Савченко вышла из партии "Батькивщина", это я должен сообщить. Она начала свою личную политическую карьеру. Мы как фракция не можем говорить о не члене нашей партии, о том, что она делает. Действия с нами она не согласовывает", - сказал Крулько.
По словам депутата, соответствующее заявление Савченко было сделано несколько недель назад, однако партия приняла решение не предавать его публичной огласке.
Ранее глава партии Юлия Тимошенко в интервью украинскому телеканалу "112 Украина" заявила, что депутаты "Батькивщины" на заседании фракции обсудят вопрос возможного исключения Надежды Савченко. Причиной конфликта послужила встреча Савченко с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. В СБУ сообщили, что эта встреча не была согласована. Партия "Батькивщина", в свою очередь, назвала переговоры с Захарченко и Плотницким недопустимыми.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"