Киевские представители в Контактной группе по безопасности отказываются внедрить механизмы предотвращения обстрелов Донецка

Как сообщил председатель Народного Совета Денис Пушилин, в ходе сегодняшней видеоконференции Контактной группы по безопасности украинская сторона отказалась рассматривать новые предложения ДНР по внедрению механизмов недопущения обстрелов на Донбассе.

«По инициативе Донецкой Народной Республики сегодня состоялась встреча участников Контактной группы в режиме видеоконференции. Так, в ходе состоявшейся видеоконференции было предложено уже к следующей встрече в Минске в рамках подгруппы по безопасности разработать и внедрить механизмы по недопущению обстрелов в будущем, – сказал собеседник агентства. — Единственными, кто отказался от поиска решений по сдерживанию огня и наказанию виновной стороны, стали представители Украины».

По словам Пушилина, инициатива была положительно воспринята СММ ОБСЕ, ее также одобрили представители ЛНР и российская сторона.

Полпред добавил, что в повестке видеоконференции был и факт обстрела северной окраины Донецка, который произошел в ночь на 8 декабря, когда были повреждены 13 домов, двое мирных жителей получили ранения. Также обстрелами были повреждены ЛЭП и газовые магистрали.

«Отчеты СЦКК, СММ ОБСЕ и предварительные выводы общественной комиссии, расследовавших этот инцидент, подтверждают применение снарядов калибра 122 мм, а также направление ведение огня. Данные этих отчетов свидетельствуют о вине Украины в обстреле Куйбышевского района», — подчеркнул спикер парламента.

«Во избежание обострения военной ситуации в преддверие новогодних и рождественских праздников, мы призываем специальную мониторинговую миссию ОБСЕ принять все меры для минимизации нарушений сторонами «режима тишины»», — резюмировал Пушилин.