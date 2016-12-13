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Главная В ЕС разработана инструкция о терминологии в публичных высказываниях, касающихся России опубликовано Nvb2003 в Втр, 13/12/2016 - 13:21 Новость: тема тэги гео Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о существовании в ЕС письменной инструкции для стран членов Евросоюза и кандидатов на вступление, которая регламентирует употребление определенных терминов в публичных выступлениях при упоминании России. В ней, по его словам, есть "аннексия Крыма" и "оккупация Донбасса".

"Не думаю, что открою большой секрет, если скажу, что нам известно о наличии в Евросоюзе письменных инструкций о том, как каждая страна, включая страны-кандидаты на вступление, должна публично высказываться при любом упоминании о РФ. Там записано, что абсолютным обязательством всех этих стран надо произнести как мантру термины "аннексия Крыма", "оккупация Донбасса", и так далее. Очень похоже на то, что эта инструкция обязательна к исполнению", сказал Лавров.

"Там записано, что абсолютным обязательством всех этих стран надо произнести как мантру термины "аннексия Крыма", "оккупация Донбасса", и так далее. Очень похоже на то, что эта инструкция обязательна к исполнению", - добавил он. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее