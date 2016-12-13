В ЕС разработана инструкция о терминологии в публичных высказываниях, касающихся России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о существовании в ЕС письменной инструкции для стран членов Евросоюза и кандидатов на вступление, которая регламентирует употребление определенных терминов в публичных выступлениях при упоминании России. В ней, по его словам, есть "аннексия Крыма" и "оккупация Донбасса".
"Не думаю, что открою большой секрет, если скажу, что нам известно о наличии в Евросоюзе письменных инструкций о том, как каждая страна, включая страны-кандидаты на вступление, должна публично высказываться при любом упоминании о РФ. Там записано, что абсолютным обязательством всех этих стран надо произнести как мантру термины "аннексия Крыма", "оккупация Донбасса", и так далее. Очень похоже на то, что эта инструкция обязательна к исполнению", сказал Лавров.
"Там записано, что абсолютным обязательством всех этих стран надо произнести как мантру термины "аннексия Крыма", "оккупация Донбасса", и так далее. Очень похоже на то, что эта инструкция обязательна к исполнению", - добавил он.
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