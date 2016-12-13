Главная

Стоимость отопления в некоторых регионах Украины сравнялась с зарплатами

опубликовано Nvb2003 в Втр, 13/12/2016 - 13:41 Новость: тема тэги гео
54e5c2a07580554e5c2a075842
Украинцы начали получать первые платежки за тепло за полный месяц. Суммы многих шокировали: в регионах за отопление придется выложить от 1300 до 2400 грн в зависимости от города (тарифы везде разные) и метража квартиры.
Первая реакция людей на цифры и мнения экспертов свидетельствуют об обратном: страна в ближайшее время столкнется с глобальным кризисом неплатежей.
Несмотря на шокирующие цифры, в Кабмине настроены как всегда оптимистично и уверены, что украинцы справятся с огромными платежками. «Те, кто не могут платить, уже оформили или оформят субсидии. Те, кому доход не позволяет претендовать на субсидии, могут оформить рассрочку и платить частично на протяжении 12 месяцев. А те, у кого высокие доходы, будут выплачивать полную стоимость коммунальных услуг. О том, чтобы вообще не платить, и речи быть не может. Ведь они получают услуги — значит, должны за них рассчитываться», — убежден министр социальной политики Андрей Рева.
Другой вопрос, что в субсидиях, стали все чаще отказывать под любым благовидным предлогом. А с повышением недавно принятого размера минимальной заработной платы до 3200 гривен, даже теоретически претендовать на нее смогут намного меньше людей. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверяет: платить украинцы перестали уже в октябре.
«На сегодня задолженность составляет 18 млрд. грн. Не платят 46% населения, и дальше долги будут только накапливаться. Не спасают и субсидии — государство уже задолжало поставщикам жилищно-коммунальных услуг 11 млрд. грн. Это приводит к тому, что нет денег на ремонты, оплату газа, нефти, мазута и угля. Все берут в долг. Ну начнут призывать платить и запугивать штрафами, договариваться брать в долг, и так по кругу, но проблемы это не решит. И закончиться может техногенной катастрофой — отключением света и тепла», — резюмирует Охрименко.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"