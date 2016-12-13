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Главная Стоимость отопления в некоторых регионах Украины сравнялась с зарплатами опубликовано Nvb2003 в Втр, 13/12/2016 - 13:41 Новость: тема тэги гео Украинцы начали получать первые платежки за тепло за полный месяц. Суммы многих шокировали: в регионах за отопление придется выложить от 1300 до 2400 грн в зависимости от города (тарифы везде разные) и метража квартиры.

Первая реакция людей на цифры и мнения экспертов свидетельствуют об обратном: страна в ближайшее время столкнется с глобальным кризисом неплатежей.

Несмотря на шокирующие цифры, в Кабмине настроены как всегда оптимистично и уверены, что украинцы справятся с огромными платежками. «Те, кто не могут платить, уже оформили или оформят субсидии. Те, кому доход не позволяет претендовать на субсидии, могут оформить рассрочку и платить частично на протяжении 12 месяцев. А те, у кого высокие доходы, будут выплачивать полную стоимость коммунальных услуг. О том, чтобы вообще не платить, и речи быть не может. Ведь они получают услуги — значит, должны за них рассчитываться», — убежден министр социальной политики Андрей Рева.

Другой вопрос, что в субсидиях, стали все чаще отказывать под любым благовидным предлогом. А с повышением недавно принятого размера минимальной заработной платы до 3200 гривен, даже теоретически претендовать на нее смогут намного меньше людей. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверяет: платить украинцы перестали уже в октябре.

«На сегодня задолженность составляет 18 млрд. грн. Не платят 46% населения, и дальше долги будут только накапливаться. Не спасают и субсидии — государство уже задолжало поставщикам жилищно-коммунальных услуг 11 млрд. грн. Это приводит к тому, что нет денег на ремонты, оплату газа, нефти, мазута и угля. Все берут в долг. Ну начнут призывать платить и запугивать штрафами, договариваться брать в долг, и так по кругу, но проблемы это не решит. И закончиться может техногенной катастрофой — отключением света и тепла», — резюмирует Охрименко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее