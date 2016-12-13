Русофобия на марше – митинг у здания Конституционного суда Украины

Корреспондент "112 Украина" в эфире телеканала сообщил, что в Киеве под зданием Конституционного суда Украины проходит пикет с требованием признать закон Кивалова-Колесниченко неконституционным. Об этом сообщил корреспондент "112 Украина" в эфире телеканала. «Уже около 20 минут возле Конституционного суда Украины проходит митинг. Сюда пришли активисты, которые требуют признать этот закон неконституционным», сообщает корреспондент.

Митингующие требуют отменить действие закона, согласно которому региональные языки могут использоваться наравне с украинским в регионах, где представители национальных меньшинств составляют не менее 10% от численности населения

Сегодня в Конституционном суде Украины проходит рассмотрение обращения 57 депутатов Верховной Рады о соответствии Конституции закона «Об основах государственной языковой политики», известного как закон Кивалова-Колесниченко.

Согласно закону, в регионах, где представители национальных меньшинств составляют не менее 10% от численности населения, региональный язык может использоваться наравне с украинским, имеющим статус государственного. Противники закона считают, что этот документ способствует русификации Украины.