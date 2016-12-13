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Главная Польские националисты провели антиукраинский марш опубликовано Nvb2003 в Втр, 13/12/2016 - 14:15 Новость: тема тэги гео К очередному обострению отношений между Украиной и Польшей привела акция памяти, устроенная польскими радикалами в честь национальных героев, участвовавших в польско-украинской войне 1918–1919 годов, так называемый «Марш орлят». Участники акции c факелами и файерами прошлись по городу, выкрикивая антиукраинские лозунги, заявляли, что сделают Львов польским, а возле здания Украинского народного дома один из них отчетливо крикнул по-польски: «Смерть украинцам!» — и толпа поддержала его. Также участники акции обрисовали близлежащие заборы антиукраинскими граффити.

Учитывая, что «орлятами» зовут участников польско-украинской войны 1920 года, марш имел однозначно антиукраинскую направленность. В украинской общине Перемышля отмечают, что среди участников был «Лагерь великой Польши» организация которую представители общины подозревают в нападении на украинскую религиозную процессию в Перемышле в июне.

Не секрет, что представители незалежной в последнее время все чаще вызывают крайнее раздражение у поляков, из-за проводимой в Украине политики героизации Степана Бандеры и организации ОУН-УПА, причастных к Волынской трагедии и другим преступлениям против поляков во время Второй Мировой войны.

МИД Украины потребовал от польских властей расследовать инцидент, а от мэрии Перемышля объяснений.

Польские эксперты оценивают ситуацию в Перемышле как очень сложную. Анджей Дуда на встрече с Петром Порошенко обещал Украине поддержку, осуждал происходящее в Крыму и на Донбассе, однако польским радикалам не нравится продолжающаяся «бандеризация» Украины. Впрочем, это не нравится и рядовым жителям Польши, особенно тем, чьи предки погибли от рук украинских националистов. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее