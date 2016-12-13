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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Втр, 13/12/2016 - 14:18

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Киевские силовики в нарушение Минских соглашений разместили на Луганщине шесть установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Командование "АТО" продолжает наращивать силы и средства вдоль линии соприкосновения", - подчеркнул он.

"Нам стало известно, что в населенном пункте Чмыровка Старобельского района на территории станции диагностики автомобилей в крытых ангарах размещена батарея, то есть шесть установок, реактивных систем залпового огня "Смерч", - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

"Кроме того, в Беловодском районе зафиксирована движущаяся колонна 20 единиц военной техники вооруженных сил Украины, в числе которых 14 грузовых автомобилей с боеприпасами и топливом", - продолжил майор.

"На железнодорожной станции в городе Рубежное в зоне ответственности 93 бригады вооруженных сил Украины произведена разгрузка большого количества военной техники, в том числе танков и артиллерийских установок", - сообщил Марочко.

"Также получены сведения о переброске техники и личного состава вооруженных сил Украины со стороны Лисичанска в район населенного пункта Крымское. В составе колонны проследовало шесть танков, три БМП, одна РСЗО "Град", две (зенитные установки) ЗУ-23, четыре автомобиля КамАЗ с боеприпасами и пять грузовых автомобилей с личным составом", - отметил представитель Народной милиции ЛНР. Майор добавил, что в населенном пункте Нижняя Ольховая Станично-Луганского района отмечено нахождение трех самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" калибра 122 мм.

"В районе населенного пункта Станица Луганская выявлены замаскированные огневые позиции двух 82-мм минометов. Предположительно, именно с этих позиций осуществлялись обстрелы гражданских объектов поселка и подразделений вооруженных сил Украины в районе контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская". По нашим данным, данные обстрелы могли осуществляться с целью провокации для обвинения подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики в разрушении инфраструктуры населенного пункта и гибели гражданского населения", - рассказал Марочко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее