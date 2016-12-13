Сводка Министерства обороны ДНР 13 Декабря 2016 года

Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики восемьсот пятьдесят девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 13 декабря сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«При этом противник выпустил по территории Республики сто двадцать артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, сто семьдесят четыре мины калибра 120 и 82 мм, а также триста семьдесят девять боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, при обстрелах применялись БМП и стрелковое оружие. Снижение количества обстрелов по сравнению с предыдущими сутками связано с прибытием в Республику заместителя руководителя СММ ОБСЕ на Украине Александра Хуга, как уже это было замечено ранее. Обстрелам со стороны украинских силовиков Грузевича, Шапталы, Николюка, Соколова и Делятицкого подверглись населенные пункты Республики: Горловка, Железная Балка, Широкая Балка, Ясиноватая, Спартак, Александровка, Коминтерново, Докучаевск, Октябрь, Ленинское, Саханка и поселок Трудовские Петровского района Донецка. От артиллерийского и минометного огня с позиций украинских боевиков в населенном пункте Ясиноватая повреждения получили два жилых дома на улицах Ломоносова и Гоголя», — сообщил Эдуард Басурин.