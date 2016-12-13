Украинские националисты: Казахстан будет наш!

Организация запрещенных в РФ украинских националистов считает, что Казахстан должен стать колонией Украины. В документах организации говорится, что «в первой фазе революции, после освобождения этнографических земель» революционеры «должны остановиться у Волги, а потом бросить все боевые силы к линии Могилев — Саратов и перевести войну в Казахстан, чтобы оказать помощь местным колонистам и угрожать московским индустриальным центрам в Магнитогорске и Кузнецке».

Националисты Украины скептически относятся к способности казахов создать собственное государство. По их мнению, «в Казахстане нет никого, кто мог бы организовать какое-либо государство». Как заявляли представители ОУН, «если в Казахстан не придут они, то придет Москва, а так как земли очень большие и сказочно богатые, Казахстан должен стать колонией Украины».

Согласно данным из архивов приморского УФСБ, в 1930-х годах на территории Маньчжурии, захваченной Японией, немногочисленная группа украинских националистов планировала захватить часть Дальнего Востока, Приморье и превратить его в автономию — украинское государство под названием "Зеленый Клин".

На Украине уже не в первый раз преувеличивают свою роль в истории. Ранее глава администрации президента Порошенко Борис Ложкин заявил, что Канаду, которую мы хорошо знаем "создали" именно колонисты из Украины. А спикер Верховной Рады Андрей Парубий также выступил с официальным заявлением — рассказав, что европейская цивилизация основана именно украинцами.