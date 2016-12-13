Каратели по контракту подорвались на собственной мине

Двое украинских боевиков по контракту получили ранения и травмы при исполнении занятий по огневой подготовке на полигоне в Житомирской области. Как сообщает во вторник военная прокуратура Житомирского гарнизона центрального региона, начато уголовное производство.

Предварительно установлено, что в селе Тетеревка Житомирской области на военном полигоне, по приказу командира, личный состав десантно-штурмового батальона одной из воинских частей проводил занятия по огневой подготовке с выполнением стрельб из миномета, при которых сдетонировала мина, что и привело к ранению и травмированию двух карателей.

Упомянутые боевики доставлены в Житомирского военного госпиталя, где им поставили диагноз: сотрясение головного мозга, многочисленные ранения лица. В настоящее время их состояние удовлетворительное и они находятся в неврологическом и офтальмологическом отделениях.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Досудебное расследование проводит военная прокуратура Житомирского гарнизона.