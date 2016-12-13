Главная

Изверг кухонным ножом расчленил жену: подробности убийства в Тернопольской области

опубликовано vinodelov в Втр, 13/12/2016 - 15:27 Новость: тема тэги гео
убийца

Полиция рассказала подробности жестокого убийства женщины на Тернопольщине, которая погибла от рук своего мужа, выпущенного из тюрьмы по «закону Савченко».

Как сообщили в секторе коммуникации областного управления полиции, водолазы уже нашли тело погибшей, которую изверг расчленил и выбросил в реку Збруч.

Информацию о пропавшей женщине, 1974 года, правоохранители зарегистрировали 5 декабря в Гусятинском районе. Три дня правоохранители разыскивали пропавшую без вести.

В пятницу, 9 декабря, оперативники извлекли из реки мешок с женским туловищем. Сейчас водолазы нашли еще один мешок, в котором содержались руки, ноги и голова женщины.

Подозреваемый — житель с. Малая Лука Гусятинского района признался, что приревновал жену к ее новому сожителю, когда услышал, как она с ним разговаривала по телефону. По словам нападающего, он взял нож и вонзил его женщине в шею.

Расчленял мужчина женщину кухонным ножом. Во время допроса стало известно, что части тела он распаковал в два мешка и вынес к реке. Одежду жены и свой, а также ковер, на котором она лежала, сжег.

Подозреваемый в убийстве вышел на свободу по так называемому «закону Савченко» 30 июня. В местах лишения свободы он отбывал наказание за убийство пятилетнего сына потерпевшей. Суд ему присудил 14 лет за решеткой, но он отсидел лишь 8,5 лет.

Сегодня убийца задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания.

У женщины осталось сиротами двое детей — семилетний мальчик и девочка восьми лет.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!