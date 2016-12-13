Изверг кухонным ножом расчленил жену: подробности убийства в Тернопольской области

Полиция рассказала подробности жестокого убийства женщины на Тернопольщине, которая погибла от рук своего мужа, выпущенного из тюрьмы по «закону Савченко».

Как сообщили в секторе коммуникации областного управления полиции, водолазы уже нашли тело погибшей, которую изверг расчленил и выбросил в реку Збруч.

Информацию о пропавшей женщине, 1974 года, правоохранители зарегистрировали 5 декабря в Гусятинском районе. Три дня правоохранители разыскивали пропавшую без вести.

В пятницу, 9 декабря, оперативники извлекли из реки мешок с женским туловищем. Сейчас водолазы нашли еще один мешок, в котором содержались руки, ноги и голова женщины.

Подозреваемый — житель с. Малая Лука Гусятинского района признался, что приревновал жену к ее новому сожителю, когда услышал, как она с ним разговаривала по телефону. По словам нападающего, он взял нож и вонзил его женщине в шею.

Расчленял мужчина женщину кухонным ножом. Во время допроса стало известно, что части тела он распаковал в два мешка и вынес к реке. Одежду жены и свой, а также ковер, на котором она лежала, сжег.

Подозреваемый в убийстве вышел на свободу по так называемому «закону Савченко» 30 июня. В местах лишения свободы он отбывал наказание за убийство пятилетнего сына потерпевшей. Суд ему присудил 14 лет за решеткой, но он отсидел лишь 8,5 лет.

Сегодня убийца задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания.

У женщины осталось сиротами двое детей — семилетний мальчик и девочка восьми лет.