Народный депутат Украины Надежда Савченко, находясь в заключении в России, пошла на сотрудничество с российской Федеральной службой безопасности, и по возвращении пленницы на Украине, необходимо было провести ее проверку на детекторе лжи.

Такое заявление сделал участник террористической операции на Донбассе, ныне депутат Рады, террорист Юрий Береза.

Каратель отметил, что своими действиями Надежда Савченко несет угрозу угрозой национальной безопасности Украины.

«На сегодняшний день этот человек является угрозой национальной безопасности Украины. Мы сами возвеличили Савченко во время пребывания ее за решеткой в ​​РФ. Когда она вернулась, нужно было, чтобы она прошла через детектор лжи. Я думаю, что во время пребывания в РФ она пошла на определенные моменты сотрудничества с ФСБ. Она, видимо, думала: „Хорошо, выпустите меня, и я буду вести себя, как хочу“. Это по крайней мере, укладывается в линию его поведения. И она, вернувшись на Украину, начала действовать так, как считала нужным. Но забыла, что „смотрящим“ за ее действиями является Медведчук. Все ее поступки выглядят как действия двойного, тройного агента, который считает, что его действия абсолютно верны», — подчеркнул нардеп.

Нацист пояснил, как своими действиями Савченко наносит ущерб национальной безопасности: «К сожалению, она имеет звание народного депутата. Она является членом комитета по национальной безопасности и обороны. Она является членом делегации в ПАСЕ. И самое интересное — она ​​является первым номером в списке парламентской партии. Имея такие рычаги и такое положение, она сегодня ракета без электроники или торпеда без мозга, называйте это как хотите. Она движется туда, куда хочет и как хочет, без всякой логики. И когда она сейчас договаривается с главами ДНР и ЛНР, это унижает украинскую дипломатию, украинское государство. На самом деле в этом и заключается основная угроза украинской безопасности».

По мнению Юрия Березы, Надежду Савченко необходимо лишить членства в комитете по вопросам нацбезопасности и обороны: «Это минимум из того, что мы можем сделать. Но на самом деле все мы создали этого монстра. И сегодня она вместо того, чтобы работать на украинское государство, работает только на себя. Еще раз подчеркиваю: находиться в стенах одного комитета национальной безопасности и обороны с этим лицом я считаю опасным для себя и для украинского государства».