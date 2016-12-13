Украина перешла к реализации террористических замыслов в Крыму

Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что украинские госорганы и радикальные организации перешли к активным действиям по реализации террористических замыслов в Крыму.

"В этом году ФСБ России нейтрализованы две украинские диверсионные группы, планировавшие нападения на жизненно-важные объекты полуострова", - отметил Бортников на заседании антитеррористического комитета во вторник.

А 24 ноября ФСБ России сообщала о задержании в Севастополе бывшего сотрудника штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, который по заданию минобороны Украины собирал сведения о деятельности флота. Суд арестовал Пархоменко на два месяца. Пархоменко грозит до 20 лет заключения по статье о государственной измене.

По данным ФСБ, задержанные 10 ноября диверсионная группа готовила взрывы на инфраструктурных объектах. Это группа из пяти подозреваемых человек арестована.

За текущий год ведомство пресекло подготовку 42 преступлений террористической направленности.