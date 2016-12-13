Депутаты ВРУ требуют от СБУ проверить, предательница ли Савченко

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны обратился к СБУ с требованием проверить действия члена комитета Надежды Савченко о нарушении национальных интересов Украины во время тайной поездки в Минск 7 декабря и общения с главами ДНР и ЛНР.

Об этом сообщил народный депутат, секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Народный избранник отметил, что комитет будет обращаться в парламент с требованием пересмотреть предоставления Надежды Савченко мандата на представление Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

«Надо ставить перед украинским парламентом вопрос о том, чтобы забрать у Савченко мандат члена ПАСЕ. Потому что это человек, который общается непосредственно с ДНР и ЛНР и договаривается с ними о чем-то. Таким образом, общаясь с российскими марионетками, Савченко легитимизирует их, позволяя Лаврову говорить о внутреннем конфликте на Украине. Безусловно, такой человек с таким сценарием не может быть субъектом, который усиливает украинскую армию и защищает украинское государство», — отметил депутат.

Также Иван Винник сообщил, что комитет по вопросам национальной безопасности обратился к СБУ с требованием проверить поездку Савченко в Беларусь: «Мы, как комитет, обратились в СБУ с требованием провести проверку: что она делала в Беларуси, с каким мандатом ездила, о чем она говорила. То есть, сформировать исчерпывающий перечень вещей, какие действия Савченко нарушают национальные интересы Украины и есть ли в ее действиях состав преступления. Если есть — надо возбуждать производство и совершать соответствующие действия. В таком случае Генеральный прокурор должен внести соответствующее представление в Верховную Раду и дальше проводить ту процедуру, которую мы уже несколько раз видели».