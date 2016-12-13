Глас народа: Украина должна восстановить экономические отношения с Россией

Жители Кировограда (декоммунизирован в Кропивницкий) просят руководство города и Украины восстановить экономические отношения с Россией. Петиция с таким предложением обнародована на сайте горсовета, ее подписали более 2000 человек, и теперь она обязательна для рассмотрения властью региона.

В петиции говорится: «По словам нашего Президента, потери от экономических санкций со стороны России составил 15 млрд. долларов США. Мы потеряли от 90 000 до 120 000 рабочих мест, а экспортная валютная выручка сократилась в шесть раз. В то же время, экономическая выгода от соглашения об Ассоциации с ЕС – минимальная, за мизерные квоты, предоставленные украинским производителям. В то же время значительно сократился товарооборот со странами СНГ (Беларусь, Казахстан, Молдова). Таким образом, для недопущения обнищания нашего народа, мы должны проводить большую сознательную, национально-ориентированной, патриотической внешнеэкономическую политику. Нам надо активизировать немедленное возвращение традиционных рынков экспорта наших товаров, для увеличения валютной выручки и уменьшения безработицы. Для этого мы предлагаем создать межправительственную рабочую группу между Украиной и РФ, как председательствующей в СНГ, нацеленную на разработку соответствующей дорожной карты».

В последнее время жители Украины все более массово выступают за восстановление связей с Россией. Петиции, аналогичные кировоградской, зарегистрировали жители Полтавы, Днепропетровска (теперь — просто Днепр) и Чернигова. Крупный агрокомбинат из Запорожья требует от президента Украины Порошенко возобновить экономические связи с Россией, поскольку продукция предприятия, которую прежде продавали России, теперь гниет на складах - Европе она не нужна.