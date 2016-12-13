Александр Хуг просит обеспечить безопасность Донецкой фильтровальной станции

Агентство "Интерфакс-Украина".сообщило о визите первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга, который во вторник посетил Донецкую фильтровальную станцию и призвал стороны отвести вооружение, расположенное вблизи этого объекта.

"Оружие не должно находиться вблизи этого объекта, вблизи фильтровальной станции стороны должны отвести это вооружение, чтобы станция продолжала свою нормальную работу, это ответственность обеих сторон", – сказал журналистам Хуг.

По его словам, недавно Донецкая фильтрационная станция была снова повреждена и были перебои с поставками воды. Он отметил, что благодаря сотрудничеству Совместного центра контроля и координации, а также СММ и слаженной работе сотрудников фильтровальной станции все эти проблемы были устранены.

"Но, к сожалению, следующие повреждения гражданской инфраструктуры во время боестолкновений все ещё случаются", – сказал Хуг. Он добавил, что чаще всего такие боестолкновения происходят из-за того, что стороны находятся слишком близко друг к другу.

"Это результат того, что не придерживаются договоренностей, которые были достигнуты в Минске. ОБСЕ будут фиксировать нарушения договоренностей, но именно стороны должны прекратить огонь и развести силы и средства", – сказал он.

Донецкая фильтровальная станция находится между Ясиноватой и Авдеевкой на неподконтрольной Киеву территории, в полутора километрах от так называемой «промки», где ежедневно осуществляются провокации ВСУ, приводящие к боестолкновениям.