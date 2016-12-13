Донецк с утра слушает канонаду боя в районе разрушенного боями аэропорта

С самого утра жители прифронтового Донецка слышат канонаду боя в районе аэропорта (северная окраина мегаполиса). Канонада настолько сильная, что слышна не только в центре, но и в более отдаленных районах. Об этом свидетельствует перекличка дончан в социальных сетях.

Вот некоторые сообщения. «07:35 к #Донецк Азотный, частный, слушает жесткие звуки в АП»... «ЖД, слушаем»... «Путиловка, слушаем»... «Путиловка.07.37 к .Всю ночь бахали в отдалении, утром продолжили. Слышны и -, и +, и пулеметные очереди»...

После короткого затишья канонада возобновилась снова. «15.26 Северный/Застанционный. Похоже серьезный бой в сторонеАП. Стрелковое и крупное хорошо слышно»... «Ворошиловка, вдалеке с закрытыми окнами слышен рокот, с, с/з»... «#Донецк 15−15к на севере (промка, ябп) начали засветло хе***чить»... «15−40, к На Мирном прилично слышно север»... «Пролетарка слушает бахи на севере не дожидаясь темноты»...

По данным минобороны ДНР украинские оккупанты за минувшие сутки обстреляли прифронтовые территории Республики более 850 раз. Под обстрелом оказались более десяти населенных пунктов.